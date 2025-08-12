Quartas da Copa do Brasil 2025: veja os confrontos e o chaveamento até a final 

Sorteio definiu os jogos, que serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

A CBF sorteou nesta terça-feira (12.ago) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Serão dois clássicos nas quartas de final: Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo. O sorteio também definiu os mandos de campo e o chaveamento até a final.

Veja os confrontos:

(Os times à esquerda fazem o segundo jogo em casa).

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

Botafogo x Vasco

Fluminense x Bahia

Chaveamento

Quem passar do confronto entre os clubes mineiros enfrenta Corinthians ou Athletico-PR nas semifinais. Do outro lado, o vencedor do clássico carioca vai medir forças com Fluminense ou Bahia.

Premiação

Os classificados às quartas de final da Copa do Brasil receberam uma cota no valor de R$ 4.740.750. Veja as premiações para quem avançar às semifinais e final.

Semifinal: R$ 9.922.500

Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

Final (campeão): R$ 77.175.000

Calendário da Copa do Brasil

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Final: 2 e 9 de novembro.

