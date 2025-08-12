Votuporanga sedia 1º Encontro de Procuradores Municipais do Noroeste Paulista 

Evento será realizado no dia 1º de setembro, na Câmara Municipal, das 8h30 às 12h; objetivo é discutir a valorização da atuação jurídica nos municípios.

A Procuradoria da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Votuporanga realiza, no dia 1º de setembro, o “1º Encontro de Procuradores Municipais do Noroeste Paulista”, na Câmara Municipal, das 8h30 às 12h.

Com o tema “A importância estratégica da cobrança administrativa tributária: a desjudicialização como meio de valorização da atuação dos procuradores municipais”, o encontro reunirá autoridades e especialistas para debater alternativas à judicialização e práticas eficazes de gestão pública.

A iniciativa marca um importante passo para o fortalecimento institucional dos municípios da região, como destaca o procurador-geral do Município de Votuporanga, Douglas Lisboa da Silva.

“Nosso objetivo é promover um espaço permanente de diálogo técnico entre procuradores municipais, ampliando a visão sobre os instrumentos jurídicos disponíveis para uma gestão fiscal mais eficiente e menos litigiosa. A atuação dos procuradores precisa ser estratégica, moderna e reconhecida como essencial na estrutura administrativa dos municípios”, afirma Douglas.

A programação contará com a presença de nomes de destaque do cenário jurídico e político, como o presidente da OAB/SP, Dr. Leonardo Sica; o juiz de direito e diretor do Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Votuporanga, Dr. Camilo Resegue Neto e o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Alexandre Furlani.

As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser realizadas até o dia 29 de agosto, por meio de formulário eletrônico disponível no portal oficial da Prefeitura:

https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/servicos/1039/1-encontro-de-procuradores-municipais-do-noroeste-paulista/

Programação das palestras: