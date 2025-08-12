DIG de Votuporanga captura procurado por homicídio em PE 

A.A.H., conhecido como “Biu do Brega”, é apontado como autor de um homicídio em Chã de Alegria, no Estado de Pernambuco, em 2017.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP, prendeu na tarde desta segunda-feira (11.ago), um homem procurado pela Justiça do Estado de Pernambuco pelo crime de homicídio consumado.

Segundo apurado, A.A.H., conhecido como “Biu do Brega”, estava foragido há cinco anos. Ele é apontado pela Polícia Civil pernambucana, como autor do crime ocorrido em 2017, em Chã de Alegria/PE. Em 2020, a Comarca de Glória do Goitá/PE expediu o mandado de prisão preventiva contra o investigado.

Há cerca de 30 dias, os policiais civis paulistas receberam informações de que o procurado estaria se escondendo em Votuporanga. A partir daí, foi iniciado um trabalho de inteligência que levou à sua localização e captura nas proximidades do Velório Municipal “Aldo Zara”.

Após a prisão, “Biu do Brega” foi encaminhado à sede da DIG para a formalização e, posteriormente, transferido à Central de Flagrantes. O indivíduo passará por audiência de custódia antes de ser transferido para o estado de origem, onde deve responder pelo crime.