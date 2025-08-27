Qualificação gratuita: Prefeitura e Sebrae-SP abre inscrições para curso de Confeiteiro

São 16 vagas disponíveis, inscrições devem ser feitas on-line até o preenchimento das vagas.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), em parceria com Sebrae-SP, está com 16 vagas disponíveis para o curso gratuito de Confeiteiro. A capacitação é voltada para pessoas que desejam aprender a produzir e comercializar bolos e doces de forma profissional, aliando técnica, criatividade e gestão empresarial.

Durante o curso, os alunos terão acesso a uma trilha completa de aprendizagem, abordando desde o planejamento e gestão empresarial até o desenvolvimento das competências práticas necessárias para atuar no setor de confeitaria. O conteúdo inclui todas as etapas da produção, desde o balanceamento de receitas até o acabamento final, utilizando maquinários e equipamentos modernos, sempre em conformidade com as normas sanitárias, ambientais, de segurança do trabalho e de qualidade.

As aulas estão previstas para serem realizadas de 15 de setembro a 2 de outubro, sempre de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h30, na unidade do Senai, que fica localizada na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, Jd. Santos Dumont.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental I completo. As inscrições devem ser realizadas através do link https://forms.office.com/r/vfVkDHnqQ4

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Sebrae-SP (17) 3505-9460.