Duas toneladas de fios de cobre furtado são apreendidas durante operação em Votuporanga e região 

A ação da Polícia Civil ocorreu nesta terça-feira (26) nas cidades de Votuporanga, São José do Rio Preto, Novo Horizonte, Jales e Fernandópolis e Catanduva.

Duas toneladas de fios de cobre furtado foram apreendidas pela Polícia Civil durante uma operação nesta terça-feira (26.ago) nas cidades de Votuporanga, São José do Rio Preto, Catanduva, Novo Horizonte, Jales e Fernandópolis. Um homem de 34 anos foi preso em Catanduva suspeito de participar do crime. Quatro comerciantes foram presos por receptação qualificada.

Segundo a Polícia Civil, a ação coordenada pelo Deinter 5, contou com 248 policiais civis, 94 viaturas, além do apoio de equipes da CPFL e de empresa de telefonia. Ao todo, 89 estabelecimentos foram vistoriados na região noroeste paulista, além do cumprimento de três mandados de busca e apreensão.

A Operação foi denominada “Cegueira Deliberada” e tem como objetivo combater a receptação de metais, especialmente cobre, que acabam sendo furtados de fios elétricos de redes de telefonia.