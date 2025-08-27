Concha Acústica recebe estreantes de powerlifting neste sábado 

Esporte que testa os limites da força muscular máxima reunirá atletas e praticantes da modalidade de toda a região e também de diversas cidades do Estado de São Paulo.

Neste sábado (30.ago), a partir das 13h, a Concha Acústica será palco de estreantes de powerlifting, esporte que testa os limites da força muscular máxima. O evento é realizado pela empresa Rei Lifter, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio das secretarias de Esportes e Lazer e Cultura e Turismo, além da Rádio Clube 92 FM e da Lift From Hell.

A competição reunirá atletas e praticantes da modalidade de toda a região e também de diversas cidades do Estado de São Paulo. Serão disputadas as categorias Powerlifting, Singles Lifts, Soft EQ e F8, nas faixas etárias sub-júnior, júnior, open e master.

As divisões de peso corporal masculino incluem: até 56 kg, até 60 kg, até 67,5 kg, até 75 kg, até 82,5 kg, até 90 kg, até 100 kg, até 110 kg, até 125 kg, até 140 kg e acima de 140 kg.

Já as femininas contemplam: até 44 kg, até 48 kg, até 52 kg, até 56 kg, até 60 kg, até 67,5 kg, até 75 kg, até 82,5 kg, até 90 kg, até 100 kg, até 110 kg e acima de 110 kg.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, a realização do evento em Votuporanga reforça a diversidade esportiva do município: “Receber eventos como este é importante para mostrarmos que Votuporanga tem uma grande variedade de modalidades esportivas. O esporte precisa estar presente na rotina das pessoas, e é sempre uma grande satisfação acolher atletas que se destacam em todo o Brasil.”