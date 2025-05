Projeto Semeando Abelhas realiza nova doação e incentiva práticas sustentáveis no Lar Beneficente Celina

Ação do Núcleo de Valorização do Meio Ambiente da Unifev entregou, no dia 26 de abril, 6 colmeias de abelhas sem ferrão e 3 iscas de garrafa pet à instituição.

O Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) da Unifev segue promovendo iniciativas de educação ambiental e incentivo à sustentabilidade por meio do projeto Semeando Abelhas. No último dia 26 de abril, a ação contemplou o Lar Beneficente Celina, com a doação de 6 colmeias de abelhas sem ferrão e 3 iscas confeccionadas com garrafas pet, reafirmando o compromisso com a preservação ambiental e o impacto social.