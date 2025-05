Auxiliar de serviços gerais é presa suspeita de abandonar quatro filhos em casa em Araçatuba

O Conselho Tutelar foi acionado e providenciou marmitas para que as crianças se alimentassem.

A mulher voltou para a casa no momento da abordagem com uma sacola de mercado. Questionada, ela disse à polícia que foi comprar comida para os filhos.

A polícia ainda constatou, de acordo com o B.O., que a mulher estava com sinais de embriaguez. Ela confessou que bebeu chopp com um amigo em um supermercado.

A mulher ficou presa e as crianças foram levadas para a Casa Abrigo. A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz.