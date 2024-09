Últimos dias de inscrições para a 16ª Mostra Unifev

Feira de profissões será realizada na Cidade Universitária no dia 13 de setembro; interessados podem se inscrever pelo site.

Celebrando sua 16° edição, a Mostra Unifev, que é o maior festival de profissões de Votuporanga e região, segue com inscrições abertas. A entrada é gratuita e aberta, e os interessados podem se inscrever pelo site www.unifev.edu.br/16mostra até dia do evento, 13 de setembro.

Realizado na Cidade Universitária, a estrutura contará com estandes das profissões com informações sobre todo o universo acadêmico, como aulas teóricas e práticas, núcleos e laboratórios, pesquisa científica, estágios e o mercado de trabalho.

Segundo o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a Mostra já impactou na decisão de milhares de jovens vindos de escolas dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais ao longo dos últimos 15 anos. “A experiência expande os horizontes dos alunos em relação ao Ensino Superior por meio do contato direto com coordenadores, docentes e graduandos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente com o setor Comercial da Instituição pelo WhatsApp (17) 99702-2883.

