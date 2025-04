Projeto Semeando Abelhas faz nova doação de colmeias e promove sustentabilidade inclusiva

Ação do Núcleo de Valorização do Meio Ambiente e do curso de Agronomia da Unifev entregou, no sábado (12), 6 colmeias de abelhas sem ferrão à Apae de Votuporanga.

O Núcleo de Valorização do Meio Ambiente (NVMA) e o curso de Agronomia da Unifev seguem fortalecendo ações voltadas à preservação ambiental e ao envolvimento comunitário por meio do projeto Semeando Abelhas. No último sábado (12), a iniciativa resultou na doação de 6 colmeias de abelhas sem ferrão e 3 iscas de garrafa pet à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Votuporanga, reforçando o compromisso com a sustentabilidade inclusiva.

As abelhas sem ferrão, além de fundamentais para a produção de mel, desempenham papel essencial na polinização de diversas espécies vegetais, contribuindo diretamente para a biodiversidade e a produtividade agrícola. Preservá-las é, portanto, garantir o equilíbrio dos ecossistemas e a segurança alimentar.

As colmeias doadas são produzidas com materiais reutilizados, em uma proposta sustentável que alia preservação ambiental e educação. A confecção é realizada pelos estudantes da disciplina de Entomologia, do curso de Agronomia da Unifev, sob orientação do professor e coordenador do NVMA, Prof. Dr. Juliano Costa da Silva. A atividade também proporciona uma vivência prática do conteúdo acadêmico, aproximando teoria e prática em benefício da sociedade.

“Nosso objetivo é engajar os alunos em ações que unam ciência, meio ambiente e impacto social. A sustentabilidade precisa ser inclusiva, acessível e participativa, envolvendo todas as pessoas, independentemente de suas condições. Por isso, entregar essas colmeias à Apae tem um significado ainda mais especial”, destacou o professor.