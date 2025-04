Ex-primeira-dama do Peru desembarca em Brasília após condenação por lavagem de dinheiro

Esposa do ex-presidente peruano Ollanta Humala, Nadine Heredia pediu asilo político no Brasil. Eles foram condenados após investigações apontarem que o ex-presidente recebeu US$ 3 milhões da Odebrecht e US$ 200 mil do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

A ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia e o filho adolescente dela pousaram na Base Aérea de Brasília nesta quarta-feira (16), por volta de 12h. A expectativa é de que eles passem por procedimentos diplomáticos na capital e depois viajem para São Paulo, onde ficarão abrigados.

Nadine e filho receberam asilo diplomático no Brasil após ela ser condenada no Peru por lavagem de dinheiro.

Condenação a 15 anos de prisão

Nadine e o marido, o ex-presidente do Peru Ollanta Humala, pegaram 15 anos de prisão. Eles foram condenados após investigações apontarem que o ex-presidente recebeu US$ 3 milhões da Odebrecht e US$ 200 mil do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez (1954-2013) para financiar campanhas presidenciais em 2006 e 2011. Nadine foi acusada de atuar ativamente na arrecadação dos fundos.

A condenação saiu nessa terça (15). Horas após a decisão, Nadine teria procurado a Embaixada do Brasil em Lima para pedir asilo. Isso porque Brasil e Peru possuem, desde 1954, uma convenção de asilo diplomático entre os países.

Terceiro ex-presidente do Peru condenado por corrupção nos últimos 20 anos, Humala está preso. Ele atuou como chefe do Executivo peruano de 2011 a 2016.

Nota do governo do Brasil

Chegou ao Brasil na manhã de hoje, 16/4, proveniente de Lima, no Peru, a senhora Nadine Heredia Alarcón e o seu filho menor de idade. A senhora Alarcón e o seu filho obtiveram, em 15/4, a concessão de asilo diplomático, nos termos da Convenção de Asilo Diplomático, assinada em Caracas, em 28 de março de 1954, da qual ambos os países são parte.

Nos termos do Artigo XII da mencionada Convenção, o governo do Peru outorgou as garantias e o salvo conduto correspondente, permitindo que a Senhora Alarcón e o seu filho pudessem deixar o território peruano, com destino ao território brasileiro.

A senhora Alarcón e o seu filho passarão, agora, pelos procedimentos necessários para sua regularização migratória no Brasil”.

*Com informações do sbt news