Projeto Roupa Solidária: Fundo Social de Solidariedade reforça pedido por doações de roupas masculinas

Calças, shorts, camisas, camisetas, agasalhos e meias são os itens mais necessários no momento.

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga está intensificando a campanha de arrecadação do Projeto Roupas Solidárias e faz um apelo à população para doações de peças de vestuário masculino, especialmente calças, shorts, camisas, camisetas, agasalhos e meias.

As roupas arrecadadas são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por meio das entidades parceiras e da rede de proteção social do município. Neste momento, a maior necessidade é por itens masculinos, que têm tido pouca oferta em comparação à demanda.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama do município, Rose Seba, reforça a importância da solidariedade. “Temos um compromisso com a dignidade das pessoas, especialmente com aquelas que mais precisam. Neste inverno, as doações de roupas masculinas estão em falta e muitas vidas dependem desse gesto de solidariedade. Cada um pode contribuir com essa corrente do bem, uma única peça esquecida no armário pode transformar a realidade de quem enfrenta o frio sem proteção. A solidariedade é um ato simples, mas com um impacto profundo”, destaca.

As doações podem ser entregues diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Pará, nº 3.227, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.