Prefeitura certifica mais de 300 alunos em formatura do CTMO

Cerimônia celebrou a conclusão de cursos gratuitos oferecidos em parceria renomadas e reafirmou o compromisso da gestão com a geração de emprego e renda.

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou na última terça-feira (5.ago), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, a cerimônia de formatura dos cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO), em parceria com as instituições Sest Senat, Senac e Instituto Federal (IFSP) – Campus Votuporanga.

O evento contou com a presença do prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; do deputado estadual Carlão Pignatari; do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário; do presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel David; além dos representantes das instituições parceiras: José Carlos Leme de Oliveira (CTMO), Eliane Godoy (Senac), Alan Giuseppe Cunha (Sest Senat) e Ricardo Teixeira Domingues (IFSP).

Ao todo, foram entregues 310 certificados de conclusão, divididos entre os 29 cursos promovidos pelas entidades parceiras. Pelo Senac, foram 91 formandos nos cursos de Preparo de Marmitas Saudáveis, Modelagem do Vestuário Pet, Costureiro, Costurinhas (Ajustes), Manicure e Pedicure e Hambúrguer Artesanal. Em parceria com o Instituto Federal (IFSP), foram 51 formandos nas áreas de Consumo e Eficiência Energética, Alemão Básico, Projetando Espaços Interiores, Básico de Software – BIM-Auto, Informática Básica e Eletricista Instalador Residencial.

E para finalizar, em parceria com Sest Senat, 168 formandos capacitados em cursos como Operador de Empilhadeira e Guindaste Hidráulico Articulado, Excel Completo, Capacitação para Frentistas, Motoristas Motofretistas, Auxiliar Administrativo, Formação para Motorista de Aplicativo, Mecânica Descomplicada, Logística, Noções Básicas de Informática, NR 20 (Saúde e Segurança no Trabalho) e NR 35 (Trabalho em Altura).

Durante a cerimônia, o prefeito Jorge Seba destacou o impacto social das capacitações gratuitas e o empenho da Administração Municipal na promoção da empregabilidade.

“Capacitações como essas abrem portas, seja para quem busca uma recolocação no mercado, seja para quem sonha em empreender ou iniciar uma nova trajetória. Em Votuporanga, estamos sempre avançando para garantir que essas oportunidades cheguem a todos”, afirmou.

O secretário da pasta, Chino Bolotário, também ressaltou o papel estratégico da qualificação profissional como impulsionador do crescimento local. “As ações do prefeito Jorge Seba têm sido decisivas para consolidar uma gestão que investe na qualificação e na valorização das pessoas. Nossa cidade está em constante evolução, com um ambiente fértil para o empreendedorismo, a inovação e o desenvolvimento. Seguiremos comprometidos em ampliar essas oportunidades e transformar a vida de quem acredita no seu próprio potencial”, declarou.

Mais informações sobre as oportunidades de qualificação profissional, a população pode acompanhar por meio da plataforma “EmpregaVotu”, canal oficial de conexão entre candidatos e empresas, disponível no site da Prefeitura: www.votuporanga.sp.gov.br.