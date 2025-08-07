Orquestras Bachiana Filarmônica SESI-SP e Facmol abrem o Fliv 2025 

Apresentações que abrem oficialmente a 15ª edição do Festival Literário de Votuporanga acontecem a partir das 20h, no Parque da Cultura.

Votuporanga vai viver uma noite inesquecível no dia 8 de agosto, aniversário de 88 anos de Votuporanga, durante a abertura oficial da 15ª edição do Fliv (Festival Literário de Votuporanga).

O palco principal do Parque da Cultura receberá duas grandes atrações. A apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP acontecerá às 20h e às 21h tem a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

Momentos antes das apresentações musicais, a partir das 18h30, tem a cerimônia de abertura que marca oficialmente a abertura do Fliv no Palco Sesc. Estarão presentes o prefeito Jorge Seba, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, o vice-prefeito Luiz Torrinha, a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, além de secretários municipais, vereadores e lideranças do município.

Na oportunidade, o prefeito Jorge Seba assinará o decreto municipal que tomba o Fliv como patrimônio cultural imaterial do município. A iniciativa representa o reconhecimento da relevância do festival consolidando o festival como um dos maiores eventos literários do interior paulista, a preservação e valorização da cultura votuporanguense, além de poder ser inserido também em projetos e inciativas para angariar mais recursos culturais para a cidade. O tombamento foi aprovado, por unanimidade, pelo COMDEPHAACT (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Ambiental e Cultural de Votuporanga).

O prefeito também vai inaugurar a tirolesa e os pedalinhos, sendo mais opção de lazer e entretenimento para a população para quem visita o Parque da Cultura.

Os recursos para a execução da obra foram viabilizados por meio de convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, com investimento estimado em aproximadamente R$ 550 mil. A empresa Aguapeí, de Lins, será responsável pela operação da tirolesa e do pedalinho.

Fliv 2025

“Que histórias nos pertencem nessa travessia tecnológica?” é o tema do Fliv 2025.

De 8 a 16 de agosto, o Parque da Cultura será o ponto de encontro para quem deseja explorar como as tecnologias estão moldando o presente, o futuro e até as histórias que contamos e vivemos, além de reunir mais de 600 atividades culturais.

A escritora Blandina Franco e o ilustrador José Carlos Lollo, além do coletivo IBEAC (Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário) serão os homenageados.

São curadoras do Fliv 2025, Kiara Terra, atriz, escritora e pesquisadora, que atualmente reside na Itália e estará presente na abertura do festival, e Roselaine de Souza, técnica de programação artística no Sesc Rio Preto, atuando na elaboração e desenvolvimento de projetos culturais nas áreas de música, literatura e outras linguagens artísticas.

O patrono do festival deste ano é o saudoso professor da rede municipal da educação de Votuporanga, Milton Perecin dos Santos, conhecido como professor Milton, que faleceu em 21 de junho deste ano. Uma homenagem carregada de significado, que eterniza seu legado como educador, inspirador e agente de mudança no coração do festival.

A programação do Fliv será divulgada em breve pelos sites votuporanga.sp.gov.br, fliv.com.br e pelas redes sociais.

O Fliv conta com o apoio da Câmara Municipal de Votuporanga, Sebrae, Sesi, Saev Ambiental, Neo energia, SP Leituras, Siseb, APPA Difusão Cultural, Difusão Cult SP, Idg e Pontos MIS.

Patrocínio de Starb, Pacaembu, Flash Net Brasil, Uniodonto, Usina Santa Adélia, Cantóia e Figueiredo Empreendimentos, Noromix e Cincor Tintas.

O festival tem ainda fomento do Proac SP por meio de (ICMS) da Itamarati, Guaraná Poty, R2 Pharma, Proença Supermercados, Monte Santo Logística, Vip Forros, Porecatu Supermercados, Grupo HSA, JJ Vieira, Frulev e Santa Cruz Rede de Supermercados. Promoção: TV TEM. Realização: Unifev, Sesc, Senac, Prefeitura de Votuporanga, Tudo Vira Cult SP, Governo do Estado de São Paulo.

Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP

O palco principal será tomado pela emoção e beleza da música erudita com a apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob a regência do maestro Wallas Pena.

Reconhecida nacionalmente pela excelência artística e compromisso com a democratização da música clássica, a orquestra trará ao palco dois grandes nomes da cena musical brasileira: o tenor Jean William, aclamado por sua voz potente e emocionante, e o jovem talento Davi Campolongo, pianista e ator revelação que tem encantado o público por onde passa.

Orquestra de Sopros e Percussão Facmol

Fundada no ano de 2010, a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol é um grupo instrumental composto por 85 integrantes entre estudantes de música e professores instrumentistas.

A faixa etária dos integrantes é diversificada, contemplando crianças de 13 anos e adultos de 45. Dentre os elementos sonoros que compõem o grupo estão os instrumentos de sopro e a percussão.

O grupo aposta na qualidade musical de seus integrantes e na irreverência natural dos jovens que compõem o grupo. Com atuações performáticas dos integrantes, a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, além de apresentar um espetáculo musical de grande valor artístico e fruitivo, envolve o público com uma dinâmica de palco inovadora e moderna.