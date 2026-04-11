Programas da Saev Ambiental unem educação, tecnologia e premiação contra descarte de lixo

Com fiscalização por drones e incentivo à população, estratégia une conscientização e punição para enfrentar ‘lixões’ irregulares.

A Saev Ambiental anunciou, nesta sexta-feira (10.abr), o lançamento de dois programas pioneiros para enfrentar um problema crônico em Votuporanga: o descarte irregular de lixo em áreas públicas e de preservação. Batizadas de “Moeda Verde” e “Sentinelas do Meio Ambiente”, as iniciativas combinam incentivo à população por meio de prêmios e reforço na fiscalização, com uso de drones. As propostas serão encaminhadas agora à Câmara Municipal.

O anúncio foi feito pelo superintendente da autarquia, Osvaldo Carvalho, durante coletiva de imprensa que marcou a prestação de contas dos primeiros 30 dias de gestão. Segundo dados da Autarquia, apenas nos três primeiros meses deste ano, a Saev investiu mais de R$ 219 mil na limpeza de pontos de descarte irregular. No período, foram recolhidas mais de 440 toneladas de resíduos descartados de forma inadequada em beiras de estradas e terrenos.

“Se não houver mudança de comportamento, esse custo pode chegar a R$ 1 milhão por ano. É dinheiro público sendo enterrado no lixo. Tratam-se de recursos que poderíamos utilizar para investir na melhoria da distribuição de água e tratamento do esgoto, mas ao invés disso estamos em uma verdadeira operação de enxugar gelo, pois nossas equipes limpam hoje e no dia seguinte o local já está cheio de lixo novamente”, destacou o superintendente. Atualmente, o município já possui cerca de 90 pontos mapeados de descarte irregular. Diante desse cenário, a Saev Ambiental estruturou dois programas que atuam de forma integrada para enfrentar essa realidade.

Moeda Verde

O programa Moeda Verde aposta na conscientização por meio de recompensa. A proposta é simples: moradores que destinarem corretamente resíduos nos Ecotudos passam a acumular pontos, convertidos em cupons para sorteios. “A ideia é transformar uma atitude correta em benefício direto. Quem contribui com o meio ambiente passa a ser reconhecido e recompensado”, explicou Osvaldo.

O sistema prevê a distribuição de até duas “moedas” por dia, a cada entrega de materiais como entulho, móveis ou itens inservíveis. Cada moeda equivale a um cupom para participar dos sorteios mensais. Além disso, moradores que denunciarem práticas irregulares também serão pontuados, ampliando o engajamento popular.

A premiação inclui sorteios mensais de uma Smart TV de 50 polegadas e uma fritadeira elétrica, além de um prêmio anual de maior valor: uma scooter elétrica. “Quanto mais a pessoa participa, ou seja, descarta lixo regularmente, maiores são as chances de ganhar. É um modelo contínuo de estímulo à participação”, reforçou o superintendente.

Educação ambiental

O programa também terá atuação direta nas escolas municipais, com foco na formação de uma nova geração mais consciente. Alunos serão incentivados a separar resíduos em casa e envolver suas famílias no processo. As escolas vão contabilizar os pontos por participação, promovendo uma competição saudável entre turmas.

A turma com melhor desempenho será premiada com um smartphone, que será sorteado dentre todos os participantes, enquanto o aluno destaque, com maior número de pontos, também irá ganhar um smartphone. Além disso, a escola que somar o maior número de pontos irá ganhar o troféu de Escola Amiga do Meio Ambiente. “Estamos investindo no futuro. Queremos que as crianças sejam agentes de transformação dentro de casa e na comunidade”, afirmou Osvaldo Carvalho.

Sentinelas do Meio Ambiente

De forma complementar, o programa Sentinelas do Meio Ambiente reforça o combate ao descarte irregular por meio da fiscalização tecnológica. A Saev irá realizar a contratação de uma empresa especializada para operar drones que irão monitorar os pontos críticos mapeados na cidade.

As imagens captadas permitirão identificar infratores, que estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação municipal, com multas que podem chegar a R$ 8 mil. “Nosso objetivo não é multar, mas conscientizar. Inclusive, vamos sinalizar as áreas monitoradas. Porém, quem insistir em desrespeitar a lei será responsabilizado”, afirmou o superintendente.

A população também terá papel ativo na fiscalização, podendo enviar denúncias com fotos ou vídeos, com garantia de sigilo. As denúncias poderão ser feitas pelo WhatsApp da Ouvidoria Municipal (17) 3405-9700. As denúncias válidas irão gerar automaticamente duas “Moedas Verdes” para o denunciante. Caso a denúncia seja confirmada e o infrator autuado o denunciante irá ganhar mais 50 moedas.

O anúncio foi acompanhado pelo prefeito Jorge Seba (PSD) que destacou que a iniciativa marca uma mudança de postura da administração municipal no enfrentamento ao problema, ao integrar educação ambiental, incentivo à participação popular e rigor na fiscalização.

Os vereadores Ricardo Bozo (Republicanos), Débora Romani (PL), Natielle Gama (Podemos) e Osmair Ferrari (PL) também participaram do anúncio.