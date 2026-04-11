Fifa altera horário de Brasil x Haiti, na 2ª rodada da Copa do Mundo 

Com todas as vagas preenchidas após fim das repescagens, federação faz ajustes na tabela do torneio.

A segunda partida do Brasil na Copa do Mundo, contra o Haiti, começará trinta minutos antes do que estava previsto anteriormente. O jogo, na Filadélfia, agora foi remarcado para às 21h30 (de Brasília) do dia 19 de junho.

A Fifa fez dois ajustes na tabela da competição após todas as vagas terem sido preenchidas com o fim das repescagens, na última quarta-feira. Além de Brasil x Haiti, o jogo entre Turquia e Paraguai foi antecipado para a 1h da madrugada do dia 20 (horário de Brasília), em São Francisco.

O Brasil está no Grupo C e enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase. Veja como ficam as partidas:

Brasil x Marrocos – 1ª rodada

13 de junho (sábado) – 19h de Brasília (18h no horário local)

Estádio MetLife – New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti – 2ª rodada

19 de junho (sexta-feira) – 21h30 de Brasília (20h30 no horário local)

Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil – 3ª rodada

24 de junho (quarta-feira) – 19h de Brasília (18h no horário local)

Estádio Hard Rock – Miami/EUA

*Com informações do ge