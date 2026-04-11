DISE prende advogado procurado pela Justiça em Votuporanga 

E.L.L.N., de 62 anos, com condenação por apropriação indébita foi capturado na zona norte da cidade.
Um advogado de 62 anos, que constava como procurado pela Justiça, foi preso por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (9.abr).
De acordo com o apurado, cientes da existência do mandado de prisão expedido pela Justiça de Votuporanga, por apropriação indébita, os policiais civis da Delegacia Especializada descobriram que o advogado, que possui escritório na Rua Oiapoc, na área central, estava escondido na casa de parentes próximo do bairro Jardim Itália, na zona norte.
Ainda segundo o apurado, o mandado de prisão surgiu após processos na Justiça, apontando que o advogado aplicava golpes em clientes, ficando com o dinheiro das causas ganhas, incluindo algumas contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
O indivíduo foi preso e apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo colocado à disposição da Justiça.