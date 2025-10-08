Buraco ‘reabre’ na Avenida da Saudade; Débora Romani pede conserto 

O local passou por obras de ampliação de galeria em 2023, no entanto, crateras abertas na via em 2024 impediram fluxo de veículos e uma auditoria chegou a ser montada pela Saev Ambiental. Prefeitura afirmou que acionou a empresa responsável e que a obra está no prazo de garantia.

Jorge Honorio

O trecho da Avenida da Saudade no cruzamento com a Rua Nivaldo Hernandes, próximo ao Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga/SP, volta a causar preocupações por um motivo não tão desconhecido: abertura de buracos na via. O local recebeu melhorias nas galerias de águas pluviais em 2023, contudo, em 2024 crateras se abriram na avenida, causando transtornos aos motoristas.

A época, conforme noticiado pelo Diário, uma Comissão de Auditoria de Regularidade de Obras chegou a ser montada pela Saev Ambiental para avaliar minuciosamente a obra de drenagem urbana realizada na Avenida da Saudade. Procurada, a Prefeitura não respondeu os questionamentos, nem mesmo se havia relação com os afundamentos.

Nesta segunda-feira (6.out), a vereadora Débora Romani (PL) apresentou durante a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal, uma indicação onde pede, que “sejam tomadas as devidas providências com relação às erosões que estão se abrindo na Rua Nivaldo Hernandes – SACI esquina com a Avenida Da Saudade.”

“Tal situação tem gerado preocupação entre os moradores, que nos procuraram recentemente em busca de providências. A continuidade dessas erosões pode comprometer a segurança viária, causar danos ao patrimônio público e privado, além de representar risco à integridade física dos munícipes”, continuou a vereadora.

“Diante disso, solicitamos que a Saev Ambiental tome as medidas cabíveis, acionando a empresa responsável pelas obras para que sejam realizados os reparos necessários com a maior brevidade possível, evitando o agravamento dos danos e garantindo a estabilidade da infraestrutura local”, concluiu Débora Romani.

Nesta terça-feira (7), a Prefeitura de Votuporanga foi procurada pela reportagem e afirmou: “A rua em questão passou por obra para ampliação de galeria e ainda está no prazo de garantia. A empresa terceirizada responsável pela obra foi notificada para solucionar o problema.”