Santa Casa de Votuporanga realiza noite de stand-up com Sérgio Mallandro

Evento terá 100% da renda para o Hospital votuporanguense; ingressos custam R$80 e são comercializados no Bazar do Bem, SanSaúde e GuichêWeb.

A Santa Casa de Votuporanga convida toda a comunidade para uma noite especial de humor, solidariedade e muita alegria! No dia 18 de outubro, o palco do Votuporanga Clube vai receber um dos maiores nomes do humor brasileiro: Sérgio Mallandro, com o espetáculo “Os Perrengues do Mallandro”.

Ícone da televisão brasileira e mestre dos bordões como “Glu Glu” e “Yeah Yeah”, Sérgio Mallandro promete surpreender o público com um show que vai muito além do que você já viu na TV.

Com seu estilo inconfundível e uma habilidade única de transformar qualquer situação em uma piada inesquecível, Mallandro comanda um show que mistura stand-up em memórias de bastidores, relatos pessoais e muita interação com a plateia.

Em “Os Perrengues do Mallandro”, ele compartilha histórias mais inacreditáveis que viveu ao longo de seus mais de 40 anos de carreira: a época em que era jurado de Silvio Santos até o sucesso estrondoso no programa da Xuxa; passando pelas confusões nos bastidores da TV e pelos encontros inusitados com celebridades e figuras públicas. O espetáculo também mergulha nas situações da vida real: viagens desastrosas, relacionamentos desajustados, gafes públicas e ciladas do cotidiano.

É o humor afiado, espontâneo e cheio de energia que conquistou gerações — tudo para fazer você rir MUITO!

Ingressos que salvam vidas!

Mais do que uma noite de diversão, este evento é um ato de solidariedade. Toda a arrecadação será destinada à Santa Casa de Votuporanga, contribuindo diretamente para a manutenção dos atendimentos e serviços prestados à população.

O valor do ingresso é R$ 80,00 e podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda: SanSaúde – Centro Clínico; Guichê Web (online) e Bazar do Bem.

Participe, convide os amigos, e venha dar boas risadas ajudando quem precisa!

Este show conta com apoio da Brucker Fornos Crematórios. Além disso, Sérgio Mallandro abriu mão do cachê, doando sua apresentação para fortalecer a saúde de Votuporanga e região. A classificação etária de público é de 14 anos.