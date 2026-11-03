Moto com chassi raspado e rolos de cobre são apreendidos após fuga de suspeitos 

Abordagem ocorreu durante patrulhamento nas proximidades da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP.

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma motocicleta irregular e de três rolos de fios de cobre na madrugada deste domingo (1º.nov), em Fernandópolis/SP.

Durante patrulhamento preventivo, policiais avistaram dois homens ao lado de uma motocicleta parada no acostamento, nas proximidades da Avenida Litério Grecco e do acesso à Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no sentido de Jales/SP.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram a pé em direção à Avenida Luís Brambatti. Buscas foram realizadas na região, mas a dupla não foi localizada.

Durante a vistoria, os policiais encontraram três rolos de fios de cobre. A motocicleta, uma Honda CG 125 Titan, apresentava o número de identificação do chassi totalmente suprimido e constava com baixa permanente nos registros, condição que impede sua circulação.

O veículo e os materiais apreendidos foram encaminhados ao Plantão Policial.

A Polícia Civil irá investigar a procedência dos fios de cobre, eventual ligação do material com furtos registrados na região e a identificação dos suspeitos que abandonaram a motocicleta.