Motorista embriagado bate carro, deixa esposa ferida e foge sem prestar socorro em Rio Preto 

Mulher de 32 anos foi socorrida após colisão na Rodovia Washington Luís (SP-310); marido, que teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, é investigado pela Polícia Civil.

Uma mulher de 32 anos ficou ferida após o carro em que estava se envolver em um acidente na noite deste domingo (1º.nov), na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações da polícia, o casal retornava de uma confraternização realizada nas proximidades de Uchoa/SP quando o motorista, marido da vítima, perdeu o controle do Fiat/Siena que conduzia.

O acidente ocorreu por volta das 22h30, na altura do quilômetro 434 da rodovia. O veículo atingiu a defensa metálica e uma canaleta de concreto localizada no canteiro central.

De acordo com o registro da ocorrência, o condutor havia consumido bebidas alcoólicas antes de assumir a direção do automóvel.

Após a colisão, o homem deixou o local sem prestar socorro à esposa, que permaneceu ferida. Equipes de resgate foram acionadas e encaminharam a vítima ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde recebeu atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

O veículo foi recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. O motorista é investigado e deverá responder pelas circunstâncias do ocorrido.