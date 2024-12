Polícia Militar captura procurado pela Justiça 

Indivíduo foi flagrado no bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga/SP.

Um indivíduo que constava como procurado pela Justiça foi preso na tarde desta segunda-feira (2.dez), no bairro Jardim Bom Clima, em Votuporanga/SP.

De acordo com os registros policiais, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento, em Atividade Delegada, pela zona leste da cidade, quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita pela via, sendo que era de conhecimento dos PMs que havia um mandado de prisão em aberto.

Em seguida, o indivíduo foi abordado e durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, em cumprimento do mandado, ele foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3