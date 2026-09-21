Primavera começa com El Niño muito forte; entenda os impactos para o Brasil 

Os Estados de SP e MS terão mais chuva do que o normal em razão da influência do El Niño de intensidade muito forte nesta estação do ano, que pode ser o mais intenso já registrado pela ciência.

O excesso de dias quentes e temporais deve marcar a primavera, que começa nesta terça-feira (22.set), às 21h05, no horário de Brasília. Os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul terão mais chuva do que o normal em razão da influência do El Niño de intensidade muito forte nesta estação do ano, que pode ser o mais intenso já registrado pela ciência, de acordo com a Climatempo.

São Paulo e Mato Grosso do Sul terão uma primavera com grande risco de temporais, especialmente na passagem de frentes frias, conforme a empresa de meteorologia. O Estado paulista deve alternar entre calor intenso e temporais, mas com temperatura média inferior em relação aos registros previstos para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do País.

De acordo com a Climatempo, uma das características principais da primavera no Brasil é a elevação de temperatura e o retorno gradual de chuvas, com o aumento de temporais. Em 2026, a estação promete ser muito quente a partir do norte do Mato Grosso do Sul e São Paulo até a região Norte do País. As primeiras ondas de calor devem ocorrer já em outubro.

“Embora a influência do fenômeno já venha sendo sentida desde o início do inverno, é durante a primavera que os impactos do El Niño ficarão mais evidentes no Brasil”, disse a empresa de meteorologia.

O El Niño ocorre a cada dois a sete anos, quando os ventos alísios, correntes leste-oeste que normalmente mantêm as águas quentes no Pacífico Ocidental, enfraquecem temporariamente. Isso faz com que essas águas subam à superfície e se movam para o leste.

Por outro lado, a tendência nas regiões centro-sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e todo o Sul do Brasil, é de muita chuva. Conforme o Climatempo, os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem ter chuva acima da média em todos os meses da estação.

De acordo com a empresa de meteorologia, em 2023, durante a última primavera com El Niño no Brasil, a temperatura chegou a 35°C em Curitiba, 37,7°C em São Paulo, 42,5°C no Rio de Janeiro e 39,7°C em Goiânia. No dia 19 de novembro, a cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, estabeleceu um novo recorde histórico de calor no Brasil, com 44,8°C.

Com isso, o Climatempo alerta o risco de ondas de calor especialmente na segunda quinzena de outubro, e a deficiência de precipitação esperada para os Estados do Pará e Amazonas, que deve causar transtornos para a população ribeirinha.

Confira a previsão para a próxima semana em Votuporanga, segundo o Climatempo: