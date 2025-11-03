Cursos da Unifev são avaliados com 4 estrelas pelo Guia da Faculdade do Estadão

Administração, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) e Pedagogia (Licenciatura) alcançaram índices excelentes; outros 14 cursos da Instituição também foram estrelados.

Os cursos de Administração, Farmácia, Fisioterapia, Educação Física (Licenciatura e Bacharelado) e Pedagogia (Licenciatura) da Unifev obtiveram 4 estrelas (de um total de 5), em recente avaliação do Guia da Faculdade, do jornal O Estado de S.Paulo, em parceria com a Quero Educação. Para estabelecer o índice, foram considerados aspectos como corpo docente, projeto didático-pedagógico e infraestrutura da graduação.

Nesta edição, o Guia da Faculdade Estadão avaliou 22.198 graduações em todo o Brasil. A equipe do Guia atuou como um instituto de pesquisa, coletando a opinião de milhares de professores que atuam no Ensino Superior sobre o projeto pedagógico com as características da proposta de ensino do curso, o corpo docente, o perfil dos professores vinculados ao curso, além da infraestrutura e as condições de materiais e equipamentos oferecidos.

Para Rodrigo Bertolozzi, coordenador de Administração, “comemorar o reconhecimento no Guia do Estudante é celebrar o compromisso contínuo da Instituição com a qualidade acadêmica e a formação de excelência no curso. Essa conquista reflete o trabalho integrado entre docentes, discentes e equipe pedagógica, que, juntos, constroem um curso alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais, às demandas do mercado e aos valores institucionais da Unifev. Para os alunos, a avaliação representa o orgulho de fazer parte de um curso reconhecido nacionalmente e a certeza de que estão recebendo uma formação sólida e atual, e para o corpo docente, é reflexo de um trabalho comprometido com a inovação pedagógica, a prática profissional, a extensão universitária e a formação cidadã, reafirmando que a educação de qualidade é fruto de esforço coletivo e de um projeto educacional sério e transformador.”

O coordenador de Pedagogia, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, celebrou a nota conquistada e reafirmou o compromisso da graduação em formar profissionais preparados para o mercado de trabalho. “Todos nós estamos muito felizes com essa conquista do curso. É um sinal de que seguimos no caminho correto e nos motiva a continuar sempre em busca de novas formas de ensinar e compartilhar conhecimento”.

De acordo com o Prof. Dr. Roberto C. Grassi Malta, coordenador de Farmácia, a boa notícia foi bastante comemorada por todos. “Receber 4 estrelas no Guia da Faculdade (Estadão) é um reconhecimento da qualidade do ensino, da estrutura oferecida e do engajamento do corpo docente e discente. Essa conquista reflete um trabalho coletivo, da dedicação dos professores, do empenho dos alunos e pelo compromisso institucional com a formação de profissionais éticos e competentes. Para os alunos, é motivo de orgulho e segurança saber que estudam em um curso avaliado positivamente, o que reforça a confiança na sua formação”.

Cursos estrelados

Neste ano, também foram premiados com 3 estrelas pelo Guia da Faculdade os seguintes cursos: Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Publicidade e Propaganda.