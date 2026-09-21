Polícia Ambiental apreende motocicleta adulterada com condutor sem CNH em Votuporanga 

Veículo foi abordado durante bloqueio preventivo na Estrada Claudionor Merlotti; chassi estava totalmente suprimido e placa pertencia a outra motocicleta.

Um homem foi preso em flagrante após ser abordado com uma motocicleta com sinais identificadores adulterados durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental de Votuporanga, no último sábado (19.set), na Estrada Claudionor Merlotti, no bairro Barreiro.

A abordagem ocorreu durante um bloqueio ambiental de trânsito realizado por uma equipe da Atividade Delegada, que atuava na prevenção de crimes em áreas rurais. O veículo era conduzido por um homem que, conforme a polícia, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a fiscalização, os policiais consultaram o emplacamento da motocicleta junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e descobriram uma divergência. A placa utilizada correspondia a uma Honda CBX 200 Strada, de cor vermelha, diferente da motocicleta abordada.

A vistoria revelou ainda que a numeração do chassi estava totalmente suprimida, enquanto a identificação do motor permanecia apenas parcialmente visível.

Questionado pelos policiais, o condutor afirmou ter comprado a motocicleta de uma pessoa desconhecida por R$ 2,5 mil. Ele também teria declarado que sabia que o veículo não possuía documentação de registro.

Diante das irregularidades, o homem e a motocicleta foram encaminhados à Central de Flagrantes de Votuporanga. Após a apresentação da ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Polícia Científica também foi acionada para realizar perícia na motocicleta. O procedimento deverá auxiliar na identificação da origem do veículo e dos sinais originais.

Após os procedimentos de Polícia Judiciária, o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.