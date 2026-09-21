Mulher morre e filha de 12 anos fica ferida após motocicleta bater em árvore em Auriflama 

Jaqueline Paula Bertanha Tonon, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos; adolescente foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba e, segundo familiares, apresenta quadro estável.

Uma mulher de 34 anos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) morreu e a filha dela, de 12, ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo (20.set), no bairro Residencial Cidade Alta, em Auriflama/SP.

A vítima fatal foi identificada como Jaqueline Paula Bertanha Tonon. Segundo as informações apuradas, ela conduzia uma motocicleta pela Rua João Marcolino Nogueira, tendo a filha como passageira, quando perdeu o controle do veículo e bateu violentamente contra uma árvore na calçada. No momento do acidente, havia chuva fraca.

Mãe e filha foram socorridas por equipes de emergência e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Auriflama. Jaqueline sofreu ferimentos graves e não resistiu, tendo o óbito confirmado pela equipe médica.

A adolescente também sofreu lesões graves e, após receber os primeiros atendimentos, precisou ser transferida para a Santa Casa de Araçatuba. Conforme informações repassadas por familiares, ela permanece em quadro clínico estável e apresenta boa evolução durante o tratamento.

O corpo de Jaqueline foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba/SP para a realização de exame necroscópico e posterior liberação aos familiares.

A Polícia Militar preservou o local para os trabalhos da perícia técnico-científica. As circunstâncias que fizeram a motociclista perder o controle do veículo ainda deverão ser esclarecidas.

A Polícia Civil de Auriflama ficará responsável pela investigação das causas e da dinâmica do acidente.