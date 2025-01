Presidente do Santos anuncia volta de Neymar: “Chegou o momento de construir nossa nova história” 

Marcelo Teixeira fez a publicação em suas redes sociais.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, publicou em seu perfil no Instagram a confirmação da volta de Neymar ao clube. Com um vídeo narrado pelo próprio dirigente, ele encerra dando boas-vindas ao craque.

“Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo”, diz Marcelo Teixeira.

“Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: “Eu vou, mas eu volto”. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo.”

“Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos”, completou.

Livre no mercado após rescindir com o Al-Hilal na segunda-feira, Neymar deve assinar contrato de cinco meses com o Peixe.

Ele está de mudança rumo ao Brasil e deve chegar nesta quarta. A ideia do Santos é realizar um evento no Pacaembu, em São Paulo, na quinta-feira, com chance de se estender no mesmo dia para a Vila Belmiro, em Santos. A festa também deve seguir na Baixada Santista no clássico contra o São Paulo, às 20h30, no sábado, quando o astro estará presente.

Com um contrato curto na Vila, Neymar terá liberdade para definir seu futuro, que pode até ser a permanência no Santos até a Copa do Mundo de 2026. O Peixe, porém, sabe do desejo do ídolo em retornar ao futebol europeu na janela de verão europeu, no meio do ano, quando deve terminar o contrato com o clube alvinegro.

Neymar chegou ao Al Hilal em agosto de 2023, mas entrou em campo apenas sete vezes (quatro como titular) somando um gol e duas assistências. No próximo dia 5 de fevereiro, o craque completa 33 anos, muito provavelmente já em sua antiga nova casa.

Pelo Santos, Neymar disputou 225 jogos e marcou 136 gols. Ele conquistou os títulos da Libertadores (2011), da Recopa Sul-Americana (2012), da Copa do Brasil (2010) e do Campeonato Paulista (2010, 2011 e 2012).

O Santos volta a campo pelo Paulistão nesta quarta-feira, às 18h30, contra o São Bernardo, fora de casa, pela quinta rodada da competição estadual.

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3