Osmair Ferrari volta a pedir convocação de aprovados em concurso da saúde 

Com a dengue em evidência e com a Prefeitura de Votuporanga se movimentando no enfrentamento ao Aedes aegypti, o vereador Osmair Ferrari (PL), aproveitou sua fala na tribuna da Câmara Municipal, durante a 1ª sessão ordinária desta segunda-feira (27.jan), para trazer à tona um assunto já tratado por ele anteriormente, a convocação de aprovados em concurso público para Agentes Comunitários de Saúde, ainda em 2022.

O vereador também oficiou a Secretaria da Saúde, por meio da titular da pasta, Ivonete Félix. “Com nossos cordiais cumprimentos, dirigimo-nos a Vossa Senhoria para solicitar a convocação dos aprovados no Concurso Público nº 05/2022, realizado para a contratação de Agentes Comunitários de Saúde destinados a 11 áreas de nossa cidade. Ressaltamos que, atualmente, algumas dessas áreas apresentam déficit de profissionais, e o referido concurso encontra-se próximo do prazo de validade.”

O vereador ressaltou o enfrentamento da epidemia de dengue no município: “A atuação dos Agentes Comunitários de Saúde é de extrema importância no apoio à população. Esses profissionais desempenham papel essencial ao identificar e reportar ao poder público casos desconhecidos da doença, além de monitorar e combater focos do mosquito transmissor. Destacamos, em especial, a Área 8, pertencente ao Consultório Municipal Carmen Martins Maria Morettin, que cobre mais de 10 bairros e, até o momento, não contou com nenhuma convocação. Recebemos frequentes cobranças da população nessa área para que também sejam beneficiados com visitas domiciliares dos referidos agentes.”

“Dessa forma, solicitamos a convocação dos aprovados antes do término da validade do concurso. Tal medida evitará atrasos decorrentes dos trâmites para a realização de um novo certame e garantirá a cobertura necessária nas áreas atualmente desassistidas”, concluiu o parlamentar.

