Polícia Militar prende homem com drogas e arma em Andradina 

A droga estava na casa do suspeito no bairro Jardim Europa.

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (27.jan), e de posse de uma arma de fogo no bairro Jardim Europa, em Andradina/SP.

Os policiais militares da Força Tática, de posse de informações sobre ocorrência de tráfico de drogas em andamento, foram até à Rua Jean Bernardes e constataram que a denúncia era verdadeira.

No local, o suspeito foi abordado com um revólver calibre 22, nove munições do mesmo calibre, uma munição calibre 38, duas balanças de precisão, porções de cocaína, de maconha, R$ 1,7 mil em dinheiro, uma máquina de cartão de crédito, um celular e material para embalar drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Judiciária e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

