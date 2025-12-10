Prefeitura ‘turbina’ auxílio alimentação dos servidores em dezembro 

Proposta aprovada pela Câmara aumenta de 650,00 para R$ 900,00 o valor a ser creditado no cartão alimentação no dia 20. Vereador afirma que bônus não pode ser desculpa para dissídio ou reajuste menor em 2026.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga encaminhou nesta segunda-feira (8.dez) e a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o projeto de lei que criou uma bonificação extraordinária no Auxílio Alimentação dos servidores municipais para o mês de dezembro de 2025. A proposta votada, em regime de urgência, ‘turbina’ o benefício para R$ 900,00, exclusivamente para o período natalino. Com a proposta, o valor a ser creditado no cartão alimentação no dia 20 de dezembro não será somente de R$ 650,00.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa foi discutida em conjunto com a Câmara Municipal e com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e tem como objetivo fortalecer o poder de compra das famílias em um mês marcado por despesas adicionais, garantindo melhores condições de consumo, especialmente com alimentação e necessidades básicas do lar.

“É um gesto do Poder Executivo em reconhecimento aos servidores que tanto contribuem para o nosso Município. O período natalino representa uma época de maior impacto financeiro para as famílias, exigindo maior capacidade de consumo para suprir despesas adicionais, especialmente com alimentação, confraternizações e necessidades básicas. Dessa forma, a concessão de uma bonificação extraordinária, mediante crédito no Cartão Alimentação, fortalece o poder aquisitivo dos servidores e promove bem-estar”, anunciou o prefeito Jorge Seba (PSD).

No plenário, o projeto foi elogiado pelos parlamentares e não teve discussão, exceto por apontamentos, como o do vereador Cabo Renato Abdala (PRD), que utilizou o tempo de tribuna para defender que o bônus não seja considerado uma ‘desculpa’ para a administração municipal não conceder um dissídio ou reajuste considerável ao funcionalismo votuporanguense.

“Subo aqui à tribuna para que fique registrado que esse R$ 250,00 a mais não pode servir como uma desculpa para o dissídio não ser bom. Então, estou com respostas de requerimento, tem dinheiro derramando no caixa da Prefeitura. Fica registrado que não pode servir de desculpa para ter um reajuste bom no começo do ano”, iniciou o vereador.

“Eu quero lembrar os senhores que a gente não pode fazer festa, a gente vota favorável, mas a gente não pode fazer festa quando o Natal ou o Ano Novo do servidor aposentado, que deixou o sangue dele quando servidor, não está sendo beneficiado. O servidor público vai aposentar, ele não tem cesta, ele não tem o ticket de vale-alimentação. Eu espero que o coração do Jorge esteja mole na data base, como estava hoje, sem miséria”, concluiu Cabo Renato Abdala.