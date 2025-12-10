Motorista que morreu em Rio Preto foi picado por cobra jararaca enquanto pescava às margens de represa

Lúcio Soares Miranda estava internado desde sexta-feira (5) no Hospital de Base e morreu nesta segunda-feira (8). Informação sobre a espécie da serpente foi confirmada nesta terça-feira (9).

O motorista de 69 anos, que morreu na madrugada desta segunda-feira (8.dez), foi picado por uma cobra jararaca enquanto pescava às margens de uma represa em Nipoã/SP. Lúcio Soares Miranda ficou três dias internado no Hospital de Base (HB) em São José do Rio Preto/SP, mas não resistiu.

As informações sobre a espécie da serpente, bem como sobre o atendimento prestado à vítima foram apuradas e confirmadas pelo g1 nesta terça-feira (9).

O corpo de Lúcio foi velado e enterrado em Nipoã. De acordo com o que foi apurado pela reportagem, Lúcio foi socorrido pelo resgate e chegou à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Nipoã cerca de 20 minutos depois de ser picado.

Após o primeiro atendimento, ele foi transferido para a Santa Casa de José Bonifácio/SP, onde recebeu o soro antiofídico. Em seguida, foi transferido para o HB devido à gravidade dos sintomas.

A jararaca é uma das cobras mais agressivas e altamente venenosas, segundo o doutor em zoologia Thiago Maia Davanso. A cobra, do gênero Bothrops, é peçonhenta e a toxina é forte, capaz de necrosar a pele e atingir o sistema nervoso.

Segundo um levantamento do Instituto Butantan, publicado em 2022, o Brasil tem em torno de 30 mil acidentes por ano que são provocados por serpentes, sendo que as picadas de jararaca representam quase 70% dos ataques.

Conforme o biólogo, é comum que as jararacas entrem na área urbana em busca de alimento, uma vez que o ambiente natural das matas está em constante degradação. Mesmo assim, os ataques a humanos são raros.

A jararaca pode atingir até 1,5 metros de comprimento, sendo que a fêmea é maior que o macho. Em caso de ataque, o especialista reforça que é necessário identificar o animal para fornecer informações ao socorro médico.

“Nunca colocar torniquete ou ‘chupar’ o local da mordida, além de tentar manter a calma, pois a agitação e o nervosismo acabam fazendo com que a toxina se espalhe com maior rapidez. Principalmente buscar imediatamente ajuda médica”, salienta o biólogo.

No lugar atingido, é importante lavar apenas com água e sabão. Os principais sintomas da picada de uma jararaca adulta em humanos são dor e inchaço local, às vezes com manchas arroxeadas e sangramento no ferimento.

Também podem ocorrer sangramentos em mucosas, como nas gengivas e no nariz. As complicações podem provocar infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal aguda.

*Com informações do g1