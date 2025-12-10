Ancelotti diz que Neymar vai à Copa se estiver bem e merecer: “Não tenho dívida com ninguém” 

Técnico afirma que só vai decidir lista final de convocados para o Mundial em maio de 2026.

A presença ou não de Neymar na Copa de 2026 voltou a ser assunto em entrevista do técnico Carlo Ancelotti na última sexta-feira. Dois dias após o camisa 10 anotar um hat-trick na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Juventude, o treinador italiano evitou fazer qualquer previsão sobre a convocação do atacante para o Mundial.

Em entrevista coletiva nos Estados Unidos, onde acompanhou o sorteio dos grupos da Copa, Ancelotti afirmou: “Se falamos de Neymar, temos que falar de outros jogadores. Temos que pensar no Brasil, que pode estar com Neymar ou sem Neymar, com outros jogadores ou sem outros jogadores. A lista definitiva vamos fazer depois da data Fifa de março”, disse o técnico.

“Eu entendo muito bem que estão muito interessados em Neymar, eu quero esclarecer que estamos em dezembro, a Copa é em junho, vou escolher a equipe que vai à Copa em maio. Se Neymar merecer estar, se estiver bem, melhor que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo e ponto. Não tenho dívida com ninguém”, complementou.

Em outro momento da entrevista, Ancelotti foi perguntado sobre jogadores capazes de assumir o protagonismo da seleção brasileira e declarou: “Posso fazer uma lista de jogadores que podem ser protagonistas na Copa do Mundo. Pode ser que agora não temos um jogador referente neste sentido, mas teremos muitos jogadores referentes. Posso fazer uma lista, temos um dos melhores goleiros do mundo, alguns dos melhores zagueiros, meio-campistas top e alguns jogadores na frente. Eu disse que não quero jogadores que querem ser o melhor do mundo, quero jogadores que querem ganhar a Copa. O importante não é ter referentes, mas ter jogadores que querem ganhar.”

O Brasil volta a jogar em março, quando disputará amistosos contra Croácia e França. Estes serão os últimos compromissos antes da divulgação da lista final de convocados para a Copa.

*Com informações do ge