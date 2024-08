Prefeitura segue até o dia 30 com inscrições abertas de quatro concursos públicos 

Valor das inscrições varia de R$50 a R$80 e remuneração vai de R$2.137,84 a R$9.304,54; inscrições no site da empresa organizadora.

Com 220 vagas totais destinadas a cargos que exigem nível de escolaridade Fundamental, Médio e Superior, a Prefeitura de Votuporanga segue com inscrições abertas, até dia 30 de agosto, para quatro novos concursos públicos e que podem ser realizadas no site https://indepac.selecao.net.br/

De acordo com o cargo pretendido, o valor das inscrições varia de R$50 a R$80, assim como o salário que vai de R$2.137,84 a R$9.304,54.

Os cargos estão separados em quatro editais: Educação: Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1 – Ensino Superior); Cargos Operacionais (edital 2 – Ensino Fundamental Incompleto); Nível Médio e Superior (edital 3); e Agente Comunitário de Saúde (ACS) (edital 4 – Ensino Médio e residir na área de abrangência).

Educação: Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1)

Os cargos para esse edital, que disponibiliza 36 vagas totais, são: Diretor de Escola, Vice-Diretor de Escola, Coordenador Pedagógico, PEB II (Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, AEE e Língua Portuguesa).

Cargos Operacionais (edital 2)

São 47 vagas distribuídas para os seguintes cargos: Agente Operacional I (Serviços Gerais feminino e masculino), Agente Operacional II (Vigilância Patrimonial), Agente Operacional V (Borracharia e Manutenção Hidráulica), Agente Operacional VI (Alvenaria e Construção, Carpintaria e Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem), Agente Operacional VII (Direção Veicular e Operação de Máquinas Leves), Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I e Mecânica) e Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).

Nível Médio e Superior (edital 3)

Esse é o edital com maior número de vagas ofertadas, sendo 129 distribuídas entre os cargos: Agente Fiscal I (Fiscalização de Posturas), Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I e Topografia I), Técnico do Executivo XIV (Tradução e Interpretação de Libras), Técnico em Educação I (Inspetoria de Alunos), Técnico em Educação VI (Cursos Livres: Artes Musicais, Artesanato, Expressão Corporal – Dança, Expressão Corporal – Capoeira, Expressão Corporal – Teatro e Informática), Técnico em Educação X (Desenvolvimento Infantil II), Técnico em Saúde I (Visitação Sanitária), Técnico em Saúde III (Apoio Odontológico), Técnico em Saúde XVII (Enfermagem do Trabalho), Assistente Social I, Analista do Executivo X (Contabilidade Pública I), Analista do Executivo XXI (Planejamento e Orçamento), Especialista em Saúde I (Psicologia Clínica), Profissional da Educação I (Biblioteconomia), Profissional da Educação VII (Tradução e Interpretação de Libras e Psicopedagogia) e Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III).

Agente Comunitário de Saúde (edital 4)

São oito vagas totais divididas entre a Área 3 (Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” Dona Nina – Pozzobon) e Área 9 (Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros – Vila América).

Provas

A primeira etapa de cada edital será composta pela prova objetiva em datas diferentes com horários, períodos e locais a serem definidos. A prova do Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1) ocorrerá no dia 22 de setembro; candidatos que optarem pelos Cargos Operacionais (edital 2) e Agente Comunitário de Saúde (edital 4) farão a prova no dia 29 de setembro; e dia 13 de outubro será a prova do Nível Médio e Superior (edital 3). Além da prova objetiva, há outras fases como a de títulos, prova prática, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e curso introdutório, a depender do cargo escolhido.

Para esclarecimento de dúvidas e detalhes completos de cada edital, os candidatos podem conferir diretamente no site da empresa organizadora, através do https://indepac.selecao.net.br/

