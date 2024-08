Motociclistas morrem ao baterem de frente em avenida de José Bonifácio 

O caso ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (17). Os dois, de 25 e 57 anos, foram socorridos pelo SAMU, mas morreram no local.

Um motociclista que seguia na contramão da Avenida Marginal Luiz Guapo, em José Bonifácio/SP, bateu de frente com outro motociclista e os dois morreram no local. O acidente ocorreu no fim da tarde da última sexta-feira (17.ago).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 57 anos, identificada como Luiz Roberto Rodrigues, seguia na contramão quando colidiu com o outro piloto, Alício Eduardo Ramos, de 25 anos, que conduzia outra moto, no sentido da via.

No vídeo é possível ver que o jovem segue pela avenida quando o outro motociclista bate de frente com o veículo dele.

Os dois foram atendidos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas os óbitos foram confirmados no local.

A polícia foi acionada e encontrou um revólver municiado, ao lado do corpo do jovem. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo e porte ilegal de arma de fogo.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3