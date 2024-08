Homem morre afogado no Rio Turvo em Pontes Gestal 

O corpo da vítima, de 59 anos, foi encontrado neste domingo (18) pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga/SP.

Um homem, de 59 anos, morreu afogado no Rio Turvo em Pontes Gestal/SP. O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo (18.ago).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Votuporanga/SP, a equipe foi acionada na tarde de sábado (17) e iniciou as buscas. O trabalho precisou ser interrompido por conta do anoitecer.

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo, por volta das 6h. O corpo foi localizado pouco tempo depois. Ainda segundo os bombeiros, a vítima estava pescando quando se afogou.

As equipes das policias militar e civil foram acionadas. O caso vai ser investigado.

