Prefeitura reforça segurança no trânsito da Avenida Onofre de Paula

Iniciativas visam aumentar a segurança de motoristas e pedestres para evitar acidentes de trânsito no local; ações integram o Maio Amarelo.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga tem intensificado as ações para promover uma mobilidade urbana mais segura e eficiente, em sintonia com a campanha Maio Amarelo, que reforça a conscientização para um trânsito mais seguro.

Nesta semana, a rotatória localizada na avenida Onofre de Paula no cruzamento com a rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, no bairro Jardim dos Pinheiros, passou por uma série de melhorias, visando aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

Entre as ações implementadas estão a proibição de estacionamento no lado direito da avenida, em ambos os sentidos (centro-bairro e bairro-centro), garantindo maior fluidez no trânsito. Houve ainda uma mudança na sinalização de solo próximo à rotatória para segregar o tráfego, fazendo com que os motoristas reduzam a velocidade e tenham maior visibilidade ao realizar a curva.

A Secretaria também alterou o estacionamento de motos, aumentando a segurança e a organização do fluxo; reforçou as sinalizações horizontal e vertical, garantindo maior clareza para os condutores; e realizou também o fechamento do cruzamento em frente à unidade de saúde, reduzindo os pontos de conflito e tornando o local mais seguro.

O secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, destacou que as mudanças foram implementadas para reforçar a segurança e evitar novos acidentes, uma vez que as últimas ocorrências na região foram registradas, em grande parte, por imprudência dos condutores.

“Estamos constantemente empenhados em promover melhorias na sinalização e na infraestrutura viária, mas é fundamental que cada motorista faça sua parte, respeitando as leis de trânsito e dirigindo com responsabilidade. O Maio Amarelo é um convite para refletirmos sobre a importância da conscientização no trânsito”, afirmou Zeitune.