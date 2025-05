Cabo Renato Abdala pede seguranças na UPA e no Mini-Hospital  

Vereador destacou na tribuna da Câmara, a necessidade das contratações para preservar a integridade física dos profissionais da saúde que atuam nessas unidades de saúde.

O vereador Cabo Renato Abdala (PRD) solicitou à Prefeitura de Votuporanga/SP, com urgência, a contratação de profissionais de segurança para atuar na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e no Mini-Hospital do bairro Pozzobon.

Durante seu tempo de fala na 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na segunda-feira (12.mai), o parlamentar destacou a necessidade dessa medida para preservar a integridade física dos profissionais da saúde que atuam nessas unidades de saúde.

Na tribuna, Cabo Renato Abdala afirmou que, em diversas ocasiões, testemunhou pacientes demonstrando irritação devido à demora nos atendimentos e à insatisfação com a precária situação da saúde pública do município. Ele ressaltou que, em alguns casos, isso quase resultou em agressões aos profissionais, que já se encontram sobrecarregados.

Além disso, o vereador enfatizou que a segurança deve ser garantida não só para os trabalhadores, mas também para os munícipes em busca de atendimento médico, que enfrentam, muitas vezes, longas esperas para serem examinados e tratados adequadamente.

Cabo Renato Abdala ressaltou que sua preocupação transcende a simples presença de seguranças; ele mencionou que a contratação de profissionais capacitados pode ajudar a criar um ambiente mais seguro e acolhedor tanto para os funcionários quanto para os pacientes.

Ainda segundo o vereador, a situação atual, marcada por tensões e estresse, não só compromete a qualidade do atendimento médico, mas também cria um círculo vicioso de insatisfação que pode ser facilmente evitado. Cabo Renato espera que a UPA e o Mini-Hospital tornem-se locais onde a saúde e a segurança caminhem lado a lado.