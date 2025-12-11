Prefeitura realiza mudanças viárias para melhorar mobilidade urbana e aumentar segurança de motoristas 

Condutores da Avenida Prestes Maia terão preferência no cruzamento com a Avenida da Saudade em direção à Rua Osvaldo Padovez; outra mudança é na região do AME, para aumentar a segurança em uma área de alto fluxo de ambulâncias e ônibus.

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga iniciou intervenções viárias para melhorar a mobilidade urbana e reduzir o risco de acidentes. As intervenções já estão em execução e contam com sinalização reforçada para orientar motoristas durante o período de adaptação.

A principal alteração está no acesso que começa na Avenida Prestes Maia. A partir de agora, os condutores terão preferência para cruzar a Avenida da Saudade e seguir sentido à Rua Osvaldo Padovez (popular “Rua da Santa Casa”).

Para isso, a Avenida da Saudade passa a contar com parada obrigatória (PARE) no sentido centro–bairro. A obra inclui a abertura de um novo acesso no canteiro central, garantindo maior fluidez e segurança para quem se desloca da zona sul em direção à Santa Casa, AME e adjacências.

AME

Outra mudança importante ocorre na Rua Tibagi. Motoristas que antes faziam conversão à direita para acessar a Rua Maria de Freitas Leite, exatamente em frente ao AME, para adentrarem à Avenida da Saudade, agora deverão seguir pela Tibagi até a Avenida Prestes Maia, utilizando a rotatória existente no cruzamento com a Avenida da Saudade.

O canteiro central da Avenida da Saudade com a Rua Maria de Freitas Leite será fechado definitivamente, medida tomada para evitar colisões em um ponto historicamente crítico pela alta circulação de ambulâncias e ônibus.

O secretário de Trânsito, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, explica que as mudanças atendem a um estudo técnico da Pasta: “Essa região sempre apresentou riscos devido ao intenso fluxo de veículos, principalmente ambulâncias que precisam de rapidez e segurança. As intervenções vão organizar o trânsito, reduzir conflitos de conversão e tornar o deslocamento mais seguro para todos. É uma ação planejada e necessária para melhorar a mobilidade urbana como um todo.”