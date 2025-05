Secretarias da Fazenda e da Saúde prestam contas do 1º quadrimestre de 2025 

Audiências públicas serão realizadas na próxima terça-feira (27), na Câmara Municipal; população pode acompanhar presencialmente ou pelo canal da Prefeitura no YouTube.

As secretarias da Fazenda e da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizam, na próxima terça-feira (27.mai), audiências públicas para apresentação da prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2025.

As audiências acontecerão na Câmara Municipal, localizada na Praça Vereador Viana Filho, no bairro Vila América.

A primeira audiência, às 15h, será conduzida pela Secretaria da Fazenda, com foco na apreciação e avaliação do cumprimento das metas fiscais.

Em seguida, às 15h30, a Secretaria da Saúde apresentará os relatórios da execução orçamentária do setor.

As audiências são instrumentos fundamentais para garantir a transparência da administração pública e o controle social sobre as ações e investimentos do município. Além disso, acompanhar esses encontros é um direito de todos, permitindo que a sociedade fique informada sobre como os recursos públicos estão sendo administrados e aplicados.

A população pode participar presencialmente na Câmara Municipal ou acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube: youtube.com/prefvotuporanga.