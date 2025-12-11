Procon realiza pesquisa sobre comportamento de consumidores em apostas on-line

Levantamento estadual busca identificar hábitos, experiências e problemas enfrentados por usuários de plataformas de jogos e apostas on-line.

A Fundação Procon-SP iniciou a segunda edição da pesquisa “Jogos e Apostas On-line – Percepção do Consumidor”, com o objetivo de compreender o comportamento dos consumidores diante das plataformas de jogos e apostas on-line, incluindo experiências, hábitos e eventuais problemas enfrentados. O levantamento conta com apoio do Procon de Votuporanga.

Com o crescimento da oferta de jogos on-line e apostas esportivas no país, impulsionado por campanhas publicitárias, influenciadores digitais e celebridades, a pesquisa pretende mapear o impacto desse cenário no cotidiano dos consumidores. O estudo é comportamental e educativo, servindo de base para futuras ações de fiscalização, prevenção ao endividamento e iniciativas de educação para consumo.

O questionário traz temas como recebimento de ofertas nas redes sociais e no celular, frequência e valores gastos, tipo de atividade praticada (jogos on-line, apostas esportivas ou ambos), percepção de ganhos e perdas, casos de endividamento, influência de celebridades em campanhas publicitárias, entre outros pontos.

A enquete também coleta informações de perfil dos participantes, como faixa etária, renda e gênero, permitindo a identificação de grupos mais vulneráveis aos riscos de endividamento e às práticas abusivas.

Por se tratar da segunda edição, os resultados permitirão comparar dados anteriores e observar possíveis mudanças no cenário.

Resultados anteriores

Na primeira edição da pesquisa, 63% dos participantes informaram ter enfrentado problemas com empresas de jogos e apostas on-line. As principais dificuldades relatadas foram: recusa no pagamento de prêmios (57%), envio constante de mensagens incentivando apostas (14%) e regras confusas sobre jogos, apostas ou valores de prêmios (14%).

Apenas metade dos entrevistados tomou alguma atitude diante dos problemas, como romper vínculo com a empresa, registrar reclamação nos órgãos competentes ou divulgar contrapropaganda entre amigos, familiares e redes sociais.

Entre os 1.533 respondentes, 53% declararam não saber que o Procon-SP recebe reclamações específicas sobre jogos e apostas.

O formulário para participação está disponível até 9 de janeiro de 2026, no link informado pelo Procon-SP:

https://sistemas.procon.sp.gov.br/formularios/index.php?r=survey/index/sid/611211/newtest/Y/lang/pt-BR#