Prefeitura prorroga contrato da Casa de Apoio a Pacientes com Câncer em Barretos 

O fechamento ocorreria na segunda-feira (1º), mas foi estendido por seis meses, período em que a Prefeitura de Votuporanga deve concluir o processo de aperfeiçoamento do serviço de acolhimento oferecido aos pacientes. Entre as possibilidades, existe uma parceria com a rede hoteleira de Barretos.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP decidiu prorrogar, de forma emergencial, até 30 de maio de 2026, o funcionamento da Casa de Apoio a Pacientes com Câncer em Barretos/SP.

Conforme noticiado pelo Diário, recentemente na Câmara Municipal, os vereadores Cabo Renato Abdala (PRD) e Osmair Ferrari (PL) apresentaram uma denúncia sobre o fechamento do imóvel, instalado em 2009, que serve de ponto de apoio para pacientes em tratamento contra o câncer e servidores em Barretos, já a partir da próxima segunda-feira, 1º de dezembro.

Na oportunidade, os vereadores apelaram ao prefeito Jorge Seba (PSD) que pudesse reconsiderar a decisão, considerando a importância e sensibilidade do serviço prestado.

De lá para cá, nos bastidores, o assunto permaneceu quente, mesmo sob a explicação da Administração Municipal, que de fato, faz estudos para otimizar a oferta, sem encerrar a disponibilização do serviço.

Procurada pelo Diário, nesta sexta-feira (28.nov), a Prefeitura de Votuporanga confirmou que prorrogou o contrato de funcionamento por seis meses: “A Prefeitura informa que está em andamento um processo de aperfeiçoamento do serviço de acolhimento oferecido aos pacientes em tratamento em Barretos. No entanto, enquanto este novo processo não for concluído, o atual serviço segue sendo prestado normalmente para não haver descontinuidade. O Município tem revisado o formato desse suporte com sensibilidade e responsabilidade, entendendo que cada pessoa em tratamento oncológico carrega uma rotina emocionalmente exigente.”

“Entre as propostas em estudo está a possibilidade de estabelecer uma parceria com a rede hoteleira de Barretos, medida que pode proporcionar mais conforto, privacidade e acolhimento aos pacientes e acompanhantes, aspectos que fazem diferença para quem enfrenta longos ciclos de tratamento. Todas as análises consideram, acima de tudo, o bem-estar humano daqueles que dependem do serviço. É importante ressaltar que o atendimento será mantido e que em nenhum momento houve “ou haverá” descontinuidade do serviço. A Prefeitura reforça seu compromisso de garantir que cada morador em tratamento receba apoio digno, respeitoso e alinhado às suas necessidades num momento tão delicado”, concluiu a Prefeitura de Votuporanga, em nota.

Atualmente, a Casa de Apoio a Pacientes com Câncer de Votuporanga em Barretos fica na Avenida Noé Otacílio Ribeiro, 1231, no bairro Jardim Soares.