DISE prende traficante no bairro Belo Horizonte 

K.L.C., de 25 anos, era investigado pela Delegacia Especializada e alvo da Operação Narke 5. Porções de maconha, dinheiro e anotações referentes ao tráfico de drogas foram apreendidas.

Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (28.nov), no bairro Belo Horizonte, em decorrência da Operação Narke 5, deflagrada de Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, K.L.C., morador na Rua Gilberto Deroide, era investigado pela Delegacia Especializada há algum tempo sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante os trabalhos investigativos, os policiais civis identificaram a traficância e o modus operandi empregado pelo suspeito, optando pelo pedido de Mandado de Busca que foi autorizado pela Vara Regional da Garantias – 8ª RAJ – São José do Rio Preto/SP.

Na manhã desta sexta-feira, os agentes realizaram observações veladas próximos à residência e ao perceberem que K.L.C., encontrava-se na casa procederam a abordagem, que se encontrava nos fundos do imóvel.

Nas buscas pela residência foram encontrados, no interior de uma caixa de som, uma sacola plástica contendo expressiva quantidade de maconha disposta em um tablete grande, fragmentos da mesma droga e três porções prontas para serem traficadas; além de uma balança digital, dinheiro, anotações alusivas ao tráfico de drogas e um telefone celular.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, onde K.L.C., foi ouvido pelo delegado de polícia, Dr. Rafael Latorre Costa, autuado por tráfico de drogas, sendo colocado à disposição da Justiça.