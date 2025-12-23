Pesquisa de satisfação aponta transporte público com 85% de aprovação 

Pesquisa realizada pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga aponta avanços na área e norteia melhorias.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, divulgou os resultados da pesquisa de satisfação realizada para avaliar a qualidade do transporte coletivo no município, atualmente operado pela empresa Expresso Itamarati.

Entre os aspectos avaliados, a conservação e a limpeza dos ônibus apresentaram resultado positivo. Segundo a pesquisa, 85% dos usuários reconheceram melhora nesse quesito. Isso porque a Secretaria realizou fiscalização semanal ao longo de 2025.

Outro ponto analisado foi a adequação das linhas de transporte coletivo às necessidades de deslocamento da população. Para 65% dos usuários, as linhas atuais atendem às suas demandas. Pensando em ampliar esse atendimento, a Pasta já providenciou, junto à empresa concessionária, a criação de uma nova linha a partir de 2026, totalizando dez linhas no município. A nova linha irá atender bairros como Jardim Esplanada, Cidade Jardim 1 e 2, entre outros.

A modernização dos pontos de ônibus também foi amplamente aprovada. Para 96% dos usuários, é importante a implantação de iluminação e sistema USB nos pontos de embarque. Atenta a essa demanda, a Prefeitura adquiriu cinco novos abrigos cobertos, equipados com iluminação e USB, que já foram instalados na Avenida Emílio Arroyo Hernandes. Em relação à manutenção dos pontos de ônibus, visando melhorar a avaliação desse serviço, a Secretaria firmou um Termo de Compromisso com uma empresa responsável pela manutenção dos 70 abrigos cobertos existentes na cidade.

A pesquisa também ampliou o olhar sobre a mobilidade urbana ao incluir o transporte por aplicativos. O serviço foi bem avaliado por 88% dos usuários, sendo que atualmente Votuporanga conta com mais de 480 motoristas de aplicativo cadastrados. A legislação municipal foi atualizada, permitindo o cadastro de veículos com até 15 anos de fabricação, ampliando as opções disponíveis à população. Já em relação ao serviço de táxi, 22% informaram que utilizam, o que levou a Prefeitura a aprimorar a legislação para permitir que taxistas também integrem plataformas de transporte remunerado por aplicativo.

Para o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune, o dado demonstra que as ações implantadas já apresentam resultados concretos: “A pesquisa mostra que, quando há fiscalização contínua e diálogo com a população, os avanços acontecem. Nosso compromisso é usar esses dados para planejar melhorias reais e permanentes no transporte coletivo”, destacou.

A pesquisa esteve disponível no site oficial da Prefeitura durante um mês e também foi amplamente divulgada dentro dos ônibus e nos pontos de embarque e desembarque, por meio de QR Code, permitindo que os usuários participassem de forma rápida e prática.

O levantamento teve como objetivo ouvir a população, identificar pontos de melhoria e reunir informações estratégicas para a definição de metas que garantam mais conforto, eficiência e segurança aos usuários.