Prefeitura inaugura 1º CEMEI construído por meio de Parceria Público-Privada nesta quinta-feira

Unidade irá atender a região Noroeste do Município e facilitará acesso dos moradores ao sistema público de Educação

A Prefeitura de Votuporanga irá inaugurar nesta quinta-feira (5/9) o Cemei (Centro de Educação Municipal e Escola Infantil) “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias”, primeira unidade de ensino construída por meio de Parceria Público-Privada com a Pacaembu Construtora. A cerimônia terá início às 17 horas no próprio Cemei que fica na Rua Antônio Pinatte, 980, no bairro Parque Belo Horizonte II (Vida Nova Votuporanga).

A unidade escolar irá atender a região Noroeste do município, composta pelos bairros Parque Boa Vista I e II, Jardim Residencial Moriá, Jardim das Carobeiras, Jardim De Bortole, Parque Residencial Ana Munhoz, Vida Nova Votuporanga I e II e Residencial Ferrarez.

Segundo o Prefeito João Dado, a Parceria Público-Privada é uma mudança de prática de governo criada nesta gestão, para que os bairros tenham equipamentos sociais e públicos. “Mudamos a filosofia pela necessidade de criar equipamentos em bairros novos. O município conversa com os loteadores para ajudar nessas construções e, com isso, quem ganha é a população”.

O novo CEMEI conta com 413,27 m² de área construída. Inicialmente, a Unidade atenderá crianças de Berçário I e II e, a partir de 2020, abrirá novas turmas também para Maternal I. O projeto do prédio possibilita futuras ampliações que poderão abranger também novas turmas de Pré I e II.

A inauguração permitirá que o Governo atenda o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado em governo anterior, suprindo momentaneamente parte da demanda do número de vagas para crianças de zero a três anos de idade.