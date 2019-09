Cerca de 4,5 mil pessoas participaram da Semana da Diversidade

O evento foi sediado em Votuporanga no último final de semana e recebeu público de toda a região.

A Semana da Diversidade promovida em Votuporanga recebeu público de toda a região. De acordo com dados da organização, cerca de 4,5 mil pessoas participaram do evento realizado no último fim de semana, entre os dias 30/08 e 01/09, no Município.

O presidente da ONG Liberdade de Amar, que organiza o evento, Everton Lopes Belai, avaliou a ação como positiva. “Foi um evento inclusivo e informativo, que contou com palestras sobre legislação, saúde e inclusão social LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e pessoas Intersex) e simpatizantes. Todo o evento foi gratuito e os participantes inscritos nas palestras receberam certificados”.

Além de palestras com a votuporanguense Angelita Toledo – Graduada em Serviço Social, especialista em Políticas Públicas e mestra em Direitos Humanos e Questão Social, e Felipa Brunelli – Assessora Política LGBT do Município de Araraquara, foram realizadas rodas de conversas conduzidas pelos especialistas Bruna Giorjiani, Murilo Martins e Rapfhaela Petkovic.

A Semana da Diversidade foi encerrada no domingo, 1º de setembro, com um encontro na Avenida João Gonçalves Leite e término no Parque da Cultura. “Foi um evento de visibilidade e tolerância. Recebemos público com excursões de toda a região e contamos com o Coordenador Estadual de Políticas da Diversidade Sexual da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Marcelo Gallego”.