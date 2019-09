Falece Divanei Regina Bruschi Gossn

Faleceu nesta terça feira (03/09), a Sra. Divanei Regina Bruschi Gossn, aos 66 anos. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a rua Pernambuco, no bairro Patrimônio Novo, nesta cidade. Escrivã de polícia aposentada, exerceu o cargo na Delegacia Seccional de Votuporanga e posteriormente na Delegacia de Defesa da Mulher de Votuporanga. Foi a primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e professora secundária no Colégio Comercial, além de ter sido comerciante. Ela deixa o esposo Antônio Wilson Gossn, os filhos Douglas Wilson e Guilherme Antônio, a neta Eloisa e as noras Maressa e Gabriela. Seu sepultamento aconteceu nesta terça feira (04) às 17h no Cemitério Jardim das Flores em Votuporanga.