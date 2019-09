Pontes serão reconstruídas na Rodovia Péricles Belini

Carlão Pignatari anunciou obra que vai beneficiar Votuporanga e região.

O deputado estadual Carlão Pignatari anunciou uma importante conquista para Votuporanga, a reconstrução das duas pontes na Rodovia Péricles Belini.

A estrutura de sustentação de uma delas tinha sofrido avarias em janeiro de 2018 e com as chuvas do mês seguinte – as duas pontes apresentaram rachaduras e cederam.

O dano causou impacto no deslocamento de moradores de bairros próximos, no acesso ao distrito industrial e no trajeto aos municípios da região, como Cardoso, Nhandeara, Birigui e Araçatuba, por exemplo.

“Conseguimos que uma ponte fosse recuperada, mas segui trabalhando e agora vamos reconstruir as duas pontes que vai beneficiar Votuporanga e toda região”, registrou o líder do governo João Doria.

Carlão registrou ainda que a obra vai impactar positivamente o desenvolvimento regional pois vai permitir escoamento de produtos agrícolas e a ligação de distritos industriais e residenciais.

“É desenvolvimento para Votuporanga e região – uma obra importante de infraestrutura que trabalhamos para conquistar”, registrou.

Reconstrução das duas pontes

Os trâmites burocráticos já começaram, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, publicou aviso de licitação para a tomada de preços em valor orçado de R$ 2.926.062,66 para a inscrição de empresas que tenham interesse de reconstruir as pontes.

A Sessão de Abertura das propostas será realizada em 25 de setembro para análise e validação dos projetos para consequentemente firmar convênio para execução.