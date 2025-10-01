Prefeitura gasta mais R$ 116 mil em paisagismo na Avenida Emílio Arroyo Hernandes 

O termo aditivo celebrado nesta segunda-feira (29) com a empresa contratada é referente aos trechos de 01 a 15. O contrato inicial destinado ao paisagismo do local era de R$ 585 mil.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP, celebrou nesta segunda-feira (29.set), um termo aditivo de R$ 116.021,83 com a empresa contratada para viabilizar o paisagismo da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, uma das principais vias da região norte.

De acordo com o publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, a contratação da empresa é com empreitada global de material, mão de obra e equipamentos, para a execução de paisagismo nos trechos de 01 a 15.

Há mais de três anos, uma vez que o projeto foi apresentado em meados de junho de 2022 e iniciado em janeiro do ano seguinte, a previsão de custo divulgada pela Prefeitura de Votuporanga para o paisagismo de toda à avenida era de R$ 585 mil.

A época, em decorrência das reclamações geradas pelas dezenas de árvores arrancadas no local, à Prefeitura alertou que seriam plantadas mais de 250 novas árvores de espécies variadas e seguindo o projeto paisagístico. A empresa responsável por essa etapa também realizaria a instalação de um sistema de irrigação automatizado, garantindo a manutenção adequada das novas áreas verdes.

A secretária de Planejamento Urbano, Tássia Coleta, destacou os benefícios do projeto: “Essa revitalização vai além da estética. O novo paisagismo transforma a avenida em um ambiente mais acolhedor e sustentável, com impacto direto na qualidade de vida da população.”