Administração da Unifev apresenta unidade curricular Métricas, Indicadores e Monitoramento de Gestão

Formação alinhada às demandas do mercado desenvolve competências práticas em gestão ágil.

O cenário corporativo atual exige profissionais preparados para atuar em ambientes dinâmicos, inovadores e de constante transformação. Atenta a essas demandas, a Unifev atualiza periodicamente suas unidades curriculares, garantindo que o aprendizado esteja sempre conectado às exigências do mercado.

No curso de Administração, a UC Métricas, Indicadores e Monitoramento de Gestão (OKR e Ferramentas Ágeis) é um exemplo dessa evolução. A disciplina integra conceitos e práticas que unem metodologias ágeis à gestão estratégica, proporcionando aos estudantes uma vivência próxima da realidade empresarial.

Ao longo da UC, os alunos percorrem desde a evolução da gestão de projetos, do modelo tradicional ao ágil, até a aplicação prática de frameworks e ferramentas, como:

Fundamentos da Agilidade e Gestão Enxuta: Manifesto Ágil, filosofia Lean, benefícios e desafios da aplicação da agilidade em organizações.

Manifesto Ágil, filosofia Lean, benefícios e desafios da aplicação da agilidade em organizações. Ferramentas Ágeis de Gestão de Projetos: Business Model Canvas, Action Tracking Board (ATB), Kanban, métricas de fluxo de trabalho, análise de gargalos e indicadores de produtividade.

Business Model Canvas, Action Tracking Board (ATB), Kanban, métricas de fluxo de trabalho, análise de gargalos e indicadores de produtividade. Scrum e Práticas Colaborativas: papéis, cerimônias, artefatos, estimativas ágeis (Planning Poker, Story Points, T-shirt Size) e Scrumban.

papéis, cerimônias, artefatos, estimativas ágeis (Planning Poker, Story Points, T-shirt Size) e Scrumban. Escalada Ágil e Lean Startup: ciclo construir–medir–aprender, escalabilidade (SAFe, LeSS, Nexus) e aplicações em diferentes áreas da empresa.

ciclo construir–medir–aprender, escalabilidade (SAFe, LeSS, Nexus) e aplicações em diferentes áreas da empresa. OKR e Monitoramento Estratégico: definição, acompanhamento e integração de OKRs com Balanced Scorecard, além de estudos de caso.

definição, acompanhamento e integração de OKRs com Balanced Scorecard, além de estudos de caso. Comunicação e Transparência em Projetos: técnicas de comunicação interna e externa, uso de ferramentas digitais e elaboração de dashboards.

“O curso de Administração da Unifev busca preparar profissionais capazes de atuar com visão estratégica e adaptabilidade. Essa disciplina, em especial, coloca o aluno em contato direto com ferramentas que as empresas já utilizam no dia a dia, tornando sua formação muito mais próxima da prática e das demandas atuais do mercado”, destaca o coordenador, Prof. Me. Rodrigo Bertolozzi.

Com essa abordagem, o futuro administrador desenvolve competências técnicas e práticas essenciais para liderar equipes, otimizar resultados e aplicar estratégias inovadoras em diferentes áreas da organização.

Vestibular Unifev 2026

O Vestibular 2026 da Unifev já está com inscrições abertas. O processo seletivo é 100% on-line e gratuito, composto apenas por uma redação, garantindo praticidade e acessibilidade a todos os candidatos.

Com o mote “Trend que faz história”, em comemoração aos 60 anos da Instituição, a campanha reforça a tradição da Unifev em transformar tendências em conquistas desde 1966.

Os aprovados que efetuarem matrícula antecipada, nos meses de setembro e outubro, terão acesso a descontos especiais de até 43%, dependendo do curso. As inscrições podem ser feitas em unifev.edu.br/vest26, válidas para todos os cursos de graduação, exceto Medicina.