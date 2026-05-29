DISE apreende 3 kg de cocaína enterrada em canavial em Votuporanga 

Operação contou com apoio do cão farejador K9 “Dux”, pertencente à Unidade Especializada.

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP, realizou uma apreensão de entorpecentes no início da noite desta quarta-feira (27.mai), que estavam enterrados em meio a um canavial situado em área erma do município.

De acordo com o apurado, a ação ocorreu durante diligências investigativas voltadas ao combate ao tráfico de drogas na região. Com apoio do cão farejador K9 “Dux”, pertencente à Unidade Especializada, os policiais civis conseguiram identificar um ponto suspeito em meio à vegetação, onde havia um balde enterrado contendo diversos tijolos de cocaína, que pesaram pouco mais de 3 kg do entorpecente.

Segundo a DISE, a apreensão é decorrente de investigações iniciadas após recentes flagrantes e ocorrências atendidas pela Delegacia Especializada, onde foi identificado um padrão semelhante de atuação por parte dos traficantes, consistente na ocultação de entorpecentes enterrados em locais ermos e de difícil acesso.

A partir das informações obtidas nas apreensões anteriores, bem como do aprofundamento das diligências investigativas, a equipe da DISE conseguiu avançar nas investigações até chegar ao novo local utilizado para armazenamento da droga.

Outro destaque na ação foi o auxílio do cachorro “Dux”, demonstrando mais uma vez a eficiência do emprego de cães de detecção em operações de repressão ao tráfico de entorpecentes.

A droga apreendida foi encaminhada para perícia técnica do Instituto de Criminalística (IC).

As investigações da DISE de Votuporanga prosseguem, visando identificar os responsáveis pelo armazenamento e distribuição da droga.